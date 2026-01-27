1月21日の「0615」、23日の「0515」は、以前紹介した「日付数字」（日付に置き換えられる数字、この場合は6月15日と5月15日）でした。ストレートの当せん金は「0615」が約50万円、「0515」が約38万円で、ナンバーズ4の理論値＝90万円よりもかなり低額でした。誕生日や記念日などの「日付」で数字を決める人が多く、当せん口数も増えるためです。覚えておきましょう。では、出萌名人の予想から。「このところ出現が多い『0』『2