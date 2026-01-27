人気YouTuberとして、“炎上事案”が多いコンビとして知られる中町兄妹。2025年2月に埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故をめぐり大炎上した過去がある。「自身のYouTuberで雑談をする際、埼玉県八潮市の道路陥没事故についてふれたうえで『（自分が）秒で死んだらおもろいよね』などと発言し、不謹慎だとして炎上しました。動画は削除され、謝罪に追い込まれました」（芸能記者）そんな中町兄妹だが、今度は兄の中町JPこと純平