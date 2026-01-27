反政府デモを受けてイラン情勢が緊迫する中、アメリカ軍の原子力空母「エイブラハム・リンカーン」が中東に到着しました。【画像】米中央軍のX投稿内容ワシントン・ポストはアメリカ軍の空母「エイブラハム・リンカーン」と3隻のミサイル駆逐艦からなる空母打撃群が26日、中東の海域に到着したと報じました。現時点ではイランを攻撃するには離れていますが、数日のうちにオマーン湾かアラビア海北部へと接近するとみられます