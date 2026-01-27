東京・赤坂で内閣府の公用車が信号無視をして9人が死傷した事故で公用車は総理官邸を出た数十秒後に事故を起こしていたことがわかりました。【映像】公用車が赤信号で交差点に突っ込んだ瞬間（実際の様子）こちらは港区赤坂で22日、内閣府の公用車が赤信号で交差点に突っ込んだ瞬間の映像です。6台が絡む事故となりタクシーの乗客の明石昇さん（32）1人が死亡、8人が重軽傷を負いました。その後の捜査関係者への取材で公用車