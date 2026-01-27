「きょうのごはん、何にしよう？」という日々の迷いに寄り添うため、キッコーマンが会話型AIを活用した新たなレシピ提案サービスを開始した。家庭の食卓を長年支えてきた知見を生かし、献立決めの負担軽減を目指す。【画像】知ってる？キッコーマン公式キャラ「なあにちゃん」キッコーマンが実施した調査によると、料理にまつわる家事のうち「献立を考えること」を面倒だと感じる人は57.0％と最も多く、食器洗いや下ごしらえを