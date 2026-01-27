スカウトグループ「ナチュラル」の会長が鹿児島県奄美大島のホテルで逮捕された事件で、会長がこのホテルの部屋を先月から予約していたことがわかりました。【映像】車に乗り込む小畑容疑者の様子「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（40）は2023年、東京・渋谷区で暴力団にみかじめ料として現金60万円を支払った疑いがもたれています。小畑容疑者は都内や西日本の各地を点々としていましたが、きのう、奄美大島のホテルに