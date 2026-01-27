1年におよぶ逃亡生活を経て、きのう、潜伏先の奄美大島で逮捕された日本最大の風俗スカウトグループトップの男。逮捕のきっかけとなったのは、手配写真でした。【写真を見る】「似ている人物がいる」風俗スカウトG・ナチュラル会長 小畑寛昭容疑者を奄美大島で逮捕きっかけは手配写真西日本を転々と逃亡か記者「小畑容疑者は奄美市のコンビニにいたところを逮捕されたということです」鹿児島県の奄美大島。居酒屋やスナッ