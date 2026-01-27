ÁáÂç¤Ï27Æü¡¢ËÜ»æ´ûÊóÄÌ¤ê¡¢ÀîÉûÉöÇÏ¤¬ÂçÁêËÐ¤Î°Â¼£ÀîÉô²°¤ËÆþÌç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁáÂçÁêËÐÉô¤«¤é¤Ï¡¢ÃæÅÓÂàÉô¼Ô¤ò½ü¤±¤ÐÀïÁ°¤Ë³èÌö¤·¤Æ1945Ç¯¡Ê¾¼20¡Ë¤Ë°úÂà¤·¤¿¸µ´ØÏÆ¡¦³ÞÃÖ»³°ÊÍè81Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎÏ»ÎÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¡£·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¤ÎÀîÉû¤Ï¡¢´Ø¼è·Ð¸³¼Ô¤Ç½é¾ì½ê»°ÃÊÌÜÍ¥¾¡¤·¤¿²Ö¤ÎÉÙ»Î¡Ê26¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤Î¤¤¤È¤³¡£Ê¸ÆÁ¹â1Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯ÀèÇÚ¤Î¸½ËëÆâ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤é¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤ÇÃÄÂÎÍ¥¾¡¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò