京都府特別栄誉賞を授与された大阪大特任教授の坂口志文さん（右）と、京都大特別教授の北川進さん（左）。中央は西脇隆俊知事＝27日午前、京都市上京区京都府は27日、昨年ノーベル生理学・医学賞と化学賞をそれぞれ受賞した大阪大特任教授坂口志文さん（75）と京都大特別教授北川進さん（74）に、府特別栄誉賞を贈った。2人はいずれも京大卒。北川さんは授与式後の取材に「大変な名誉だ。ますます京都のために働いていきたい