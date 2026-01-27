東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダは先ほど多くの人に見送られながら動物園を出発しました。夜には成田空港から中国に向かう予定です。【映像】多くの人に見送られながら動物園を出発する様子張山紗彩実況「午後0時半過ぎです。いまシャオシャオとレイレイを乗せたトラックが上野動物園を後にします」上野動物園の双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、午後1時半ごろ、集まったファンに見送ら