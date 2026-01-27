NHKの曽根優アナウンサーらが27日、東京・渋谷の同局で、2月6日開幕の「ミラノ・コルティナ五輪」でキャスターを務める意気込みなどを語った。開会式を担当する曽根アナは「さまざまな会場で入場行進がされる分散開催という、これまでにない形で進行する。それをどう伝えていくのか。驚きを（視聴者と）共有しながら伝えていきたい」。一緒に開会式を担当する星麻琴アナは「スポーツは10年くらい前の高校野球選抜大会のリポートく