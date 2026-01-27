アイドルグループ「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の大倉忠義（４０）が、２６日深夜放送の「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（テレビ朝日系）に出演。プロデュース業で大切にしていることを語った。大倉は、なにわ男子のプロデュースを担当し、ジュニアの発掘や育成を手がける会社の代表を務める。その中で「コミュニケーションは、めっちゃ大事な気がします」という。ＭＥＧＵＭＩが「大人になる前の、子どもと大人の間みたいな