●“身内”の負の側面を映し出すことも…「葛藤はなかった」 警視庁の広報という視点で事件解決に向けて奔走する姿を描くフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)。数々の刑事ドラマが作られてきた中で、従来にない切り口で紡がれるストーリーに注目が集まっているが、この題材によってメディアの裏側も描いている。リアルの追求を謳う中で“身内”の負の側面も映