【モデルプレス＝2026/01/27】歌手でタレントの中川翔子が1月25日、自身のInstagramを更新。寝起きのすっぴん姿で子どもに絵本を読み聞かせる様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳双子出産タレント「寝起きすっぴんボサボサ頭」双子兄に読み聞かせする姿◆中川翔子、絵本読み聞かせに夢中中川は「絵本読み聞かせにハマってます！」と書き出し、絵本や絵本を読み聞かせている様子など日々の子育ての写真を複数枚投稿。「寝