【モデルプレス＝2026/01/27】Kis-My-Ft2が、2025年6月より全国8都市24公演で24.9万人を動員した全国アリーナツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」の横浜アリーナ公演の模様を収録したLIVE DVD＆Blu-rayを、3月10日に発売することが決定した。【写真】STARTO人気グループ“14周年ライブ”にサプライズ登場した人気芸能人◆キスマイ、2025年アリーナツアーが映像化本ツアーは、2025年5月に発売され、Kis-My-Ft2のアルバムの