【モデルプレス＝2026/01/27】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが1月26日、自身のInstagramを更新。手作りの家庭料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】産後の35歳日テレアナ「家庭的で素敵」野菜添えられた大皿料理◆郡司恭子、手料理を披露郡司は「おうちごはんまとめ」とし、食卓の写真を5枚投稿。「大皿ドーンな献立が増えている今日この頃です」とつづり、大皿にご飯とカレー、野菜や肉を添えた一皿や、そぼろに黄身を乗