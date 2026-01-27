ウクライナ出身、安青錦が2場所連続優勝東京・両国国技館で行われた大相撲初場所は、大関・安青錦（安治川）の2場所連続優勝で幕を閉じた。ウクライナ出身の21歳に贈られた恒例の逸品が話題となっている。25日の千秋楽。安青錦は優勝決定戦で、熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで破り、2場所連続優勝を飾った。優勝賜杯や内閣総理大臣杯などを手にした後、安青錦に贈られたのは「ハンガリー友好杯」。ハンガリーの高級磁器製作