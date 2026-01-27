出入国在留管理庁が外国人の強制送還の時期について、事前に代理人弁護士に通知する制度を廃止する意向を固めたことを受けて、日本弁護士連合会（日弁連）は1月27日、「被退去強制者の裁判を受ける権利を侵害するもの」として強く抗議する会長談話を発表した。日弁連は入管庁に対し、制度の維持と協議の継続を求めている。弁護士通知制度は、2010年に日弁連と法務省入国管理局（当時）との合意により開始され、強制送還を予定され