左前肢の深屈腱支持じん帯損傷による約１年の長期休養を経て、先週のアメリカＪＣＣ（８着）が復帰後２戦目だったノースブリッジ（牡８歳、美浦・奥村武厩舎、父モーリス）は、レース後の状態も問題ない様子だ。奥村武調教師は１月２７日、「馬はレース後も何ともないです。（今後については）乗ってみてから決めることになると思います」と説明した。復帰初戦だった２走前のみやこＳは、デビュー以来初めてのダート戦で１２着