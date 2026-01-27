◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」日本のサッカー界をリードしてきた三浦知良を取材した。１月１０日に都内でＪ３福島の加入会見。翌日はチームに合流するため、記者兼カメラマンとして福島へ向かった。２２年からの３年間、東北支局時代に通った雪残る山あいの練習場は見違える景色だった。いつもサポーター５人とメディア数人だったグラウンドに、約７０人の見学者と報道陣３０人が集結。カズの一挙手一投足に注目してい