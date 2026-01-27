日本で“パンダロス”が叫ばれるなか韓国政府は中国に対しパンダの追加貸与を求め、受け入れ準備を進めています。中国側も協議に応じるなど「パンダ外交」を展開しています。【映像】韓国で飼育されているパンダ現在、韓国ではソウル近郊にあるテーマパーク内の動物園で、中国から貸与された4頭のパンダが飼育されています。李在明大統領は5日の首脳会談で中国の習近平国家主席に新たなパンダの貸与を要請し、中国側も実務レ