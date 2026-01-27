お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が25日に公式X（旧ツイッター）を更新し、下品なヤジを飛ばした客へ苦言を呈した。津田は「久々にイベントみたいなん出たんすけど、マジでクソみたいなヤジ飛ばすおっさんおって客席降りてどつきまわしたろか思いましたマジでほんまにふふっ」と報告。この投稿に、27日午後3時時点で9万5000件を超える「いいね!」が寄せられている。ユーザーからは「今からお笑いやりますよ