モスバーガーの公式Xが27日に更新され、あす28日からの新メニュー表が公表された。【写真】3種の期間限定メニューが新登場！公開された“保存版”新メニュー表同日より期間限定で発売される「ガーリックトマトのとり竜田バーガー 〜国産クリームチーズ〜」、「和風旨だれのとり竜田バーガー 〜くし切りレモン添え〜」（〜3月中旬まで）、「まぜるシェイク いちご 〜 とちあいか 〜」（〜5月中旬まで）が新たに登場。また、合わ