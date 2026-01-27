米アマゾン・ドット・コムのクラウド部門「アマゾン・ウェブ・サービス（ＡＷＳ）」の日本法人は２７日、ロボット向けのＡＩ（人工知能）を開発する日本企業に最大で計６００万ドル（約９億円）規模の支援を行うと発表した。選考を通過した企業を対象にＡＷＳのクラウド利用料の最大５０％を免除するほか、専門スタッフによる支援も行う。支援先は日本に拠点を持つスタートアップなどが対象で、最大で数十社程度を想定している