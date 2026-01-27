経団連と労働組合の中央組織「連合」のトップが会談し、今年の春闘が事実上スタートしました。去年と同じ程度の賃上げを維持できるかが焦点です。【映像】経団連と労働組合の中央組織「連合」とのトップ会談の様子経団連・筒井義信会長「（賃上げの）力強いモメンタム（勢い）をさらに定着させるべく、社会的責務としてその先導役を果たします」連合・芳野友子会長「5％以上の賃上げを継続する社会を実現する賃上げのノルム（社