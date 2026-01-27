IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「IMP.椿泰我の広島パンパカパーン」の第57回が放送され、東広島市にあるIMP.ファンがオススメするパン屋を訪れた。椿はペンネーム“ルン”という視聴者から送られた「愛媛在住椿くん推しのPINKY.（ファンネーム）です。オススメのパン屋さんは東広島市にある『あすなろベイキングカンパニー土与丸本店』さんです」というメッセージを紹介。これに対し、椿は「ついに