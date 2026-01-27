中国の習近平国家主席（左から2人目）と会談するフィンランドのオルポ首相（右から2人目）＝27日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は27日、フィンランドのオルポ首相と北京で会談し、協力と交流を深めたいと表明した。新華社が報じた。中国は北極圏で資源確保や航路開発を加速しており、北極圏に領土を持つフィンランドと関係を強化し、中国の進出を警戒する米欧にくさびを打ち込みたい考えとみられる