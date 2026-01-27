社会学者の古市憲寿氏（40）が27日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。ゆがんだパンダ愛を指摘された。東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイ（ともに4）が、中国に返還されるため同園を出発した。番組ではその模様を放送したが、古市は「純粋に考えてほしいんですけど、ネコの方がかわいくないですか？」と感想。すぐさま共演者から「