俳優岡田浩暉（60）が27日、都内で、ミュージカル「アニー」（4月25日〜5月11日、東京・新国立劇場中劇場）の制作発表会見に出席し、アニー役の下山夏永（10）牧田花（10）らと意気込みを語った。41回目の上演となる同作に初出演する岡田は「本当に多くの方々に感動を届け続けている作品の一員に加えていただくこと、ありがたく光栄です」と話した。大富豪のウォーバックスを演じる。「ウォーバックスはすばらしい先輩方が演じられ