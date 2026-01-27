巨人の大勢投手（２６）が２７日、１軍合同自主トレに向けて宮崎入りした。「ワクワクしますね。しっかり自分のパフォーマンスが出せるようにやりたい。しっかり準備したいと思います」と意気込んだ。昨年１２月の先行発表で２大会連続のＷＢＣメンバーに選出。１月に入ってからブルペン入りする際はＷＢＣ使用球を使用しており、２６日にＧ球場で行った自主トレでは、キャッチボールでも大会球を用いて調整を続けていた。今後