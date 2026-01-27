元SKE48でタレントの松井珠理奈（28）が27日、自身のSNSを更新。約20年前と「変わらない」姿を披露した。松井は「七五三の時と結婚会見の28歳の私」と比較写真を投稿。どちらも着物を身にまとっており「ファンの方が見つけてくれたんだけど全然変わってなくて笑っちゃう」とつづった。松井は今月7日、男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規（34）と結婚を発表。都内のホテルで2ショットの結婚会見を開いていた。フォロ