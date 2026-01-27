ENHYPENのソンフンが参加する“応援チャレンジ”動画が公開された。大韓体育会は1月26日、元フィギュアスケート選手で現在は大韓体育会の広報大使を務めるENHYPENのソンフンが参加した、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックに臨む韓国選手団の健闘を願う「応援チャレンジ」動画をSNSで公開した。【写真】ソンフン、破壊力抜群な“メガネ×スーツ”姿今回の応援チャレンジは、ENHYPENの代表曲の1つである『SHOUT OUT』の一部が