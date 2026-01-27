韓国において、チアリーダーはもはや観客の消費対象ではない。アイドル級のファンダムを形成し、スポーツの中心に立っている存在だ。熱のこもった応援で、試合の流れを変える火種となることもある。【画像】美女チアガールが躍動！“バズりダンス”最近、チアリーダー界に「元バレーボール選手」が登場し、注目を集めている。GSカルテックス・ソウルKIXX（女子プロバレー）、仁川大韓航空ジャンボス（男子プロバレー）、牙山ウリィ