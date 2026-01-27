中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月27日】中国商務部の鄢東（えん・とう）副部長は26日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた記者会見で、今後の中米関係について、意見の相違を適切に管理しつつ協力を推進し、両国の経済・貿易関係の発展を維持していくとの方針を示した。鄢氏は次のように述べた。中米双方は2025年、平等、尊重、互恵の精神を踏まえ、5回にわたる経済・貿易協議を行い、一連の