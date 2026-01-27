２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４４８円２９銭（０・８５％）高の５万３３３３円５４銭だった。２営業日ぶりに上昇した。日米両政府による為替介入への警戒感から、午前の取引では前日終値を挟んで小幅な値動きだったが、午後になって日経平均への影響が大きい半導体関連株が買いを集めた。半導体関連のアドバンテストと東京エレクトロンの２銘柄で日経平均を計４００円超押し上げた。外