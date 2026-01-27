J3に昇格したレイラック滋賀が27日、滋賀県草津市内で百年構想リーグ新体制発表会を行った。滋賀はJFL2位だったメンバー33人がほとんど残留し、レンタルバックの2人を除いて4選手が加入して退団した3人を埋めた格好。JFL浦安から加入したGK本吉勇貴は8年ぶりの滋賀復帰だが「GKは4人必要という現場からの要請」（内林広高社長）で34人編成の陣容となった。和田治雄監督は角田誠前監督がライセンス問題で百年構想リーグでの指揮