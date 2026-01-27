女優で歌手のすみれ（３５）が２７日、第二の故郷・ハワイで母のお墓参りをしたことを報告した。ＳＮＳのストーリーズで、超高級ホテル、ロイヤルハワイアンの写真や、２０２２年１０月に６４歳で急逝した母で女優の松原千明さんのお墓の写真をアップ。お墓には松原さんの若き日の写真が埋め込まれており、白い花が供えられている。「ｖｉｓｉｔｉｎｇｍｏｍ」と背景に雄大な山、緑の芝生が広がる広々としたお墓で笑顔を見せ