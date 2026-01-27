中国科学院と中国工程院が主催し、両院の院士による投票で選出された「2025年中国科学技術進展ニュースTOP10」と「2025年世界科学技術進展ニュースTOP10」が26日、北京で発表された。人民日報が伝えた。2025年中国科学技術進展ニュースTOP10：中国の「人工太陽」EASTが「1億度・1000秒」の世界記録を達成深度求索（DeepSeek）社が独自の道を切り拓き中国のAIをリリーストリウム溶融塩炉が完成、中国の原子力技術が新たなブレークス