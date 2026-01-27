物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、39歳女性の失敗談をご紹介します。回答者のプロフィール回答者本人：39歳女性家族構成：既婚（子あり）雇用形態：パート職業：製造業世帯年収：900万円