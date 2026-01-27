豪華な最高級モデルも補助金でオトクに！2026年1月16日に発売されたスズキの新型電気自動車「e-VITARA（eビターラ）」は、同社が本格的に電動化時代へ踏み出したことを明確に示す一台として注目を集めています。国内では充電インフラの整備が急速に進み、EV購入への心理的なハードルが下がりつつある中で、扱いやすさと実用性を重視してきたスズキらしい選択肢として、多くの関心を集めています。なかでも最も高価な仕様とは、