¡ÖÄ«¤«¤éÀ°¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¡Á¡×?·Ú¥È¥é½÷»Ò?¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄÍªµ®¤¬°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÄ«¤«¤éÀ°¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ó¥­¥Ë¤ÇÇØ¿­¤Ó¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î¾å¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃÀ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ë¡ÖÏÆ¸«¡×¡Ö¤¢¤Î¡¼¡¢¤Ï¤ß½Ð²á¤®¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¤ë¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¼¤ó¤Ö¥¹¥Æ¥­¡×¡Ö¤Û