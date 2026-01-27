3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するソフトバンクの近藤健介外野手が、サイ・ヤング賞投手との対戦を心待ちにした。27日に福岡市の商業施設で行われたトークショーに登壇。2023年に続き2大会連続で出場することになったWBCの話題になり、「海外の投手のレベルが前回と違うので不安もあり、楽しみもある」と今大会への率直な思いを告げた。前回大会は全7試合に出場。大谷翔平と並ぶ大会トップ9