福岡県警城南署は27日、福岡市城南区の女性（52）が交流サイト（SNS）を悪用したロマンス詐欺で計約1079万円相当の暗号資産をだまし取られたと発表した。署によると、昨年11月3日、女性は交流サイト（SNS）で韓国人男性を名乗る人物と連絡を取り合い始め、恋愛感情を抱くようになった。この人物から「暗号資産で大きな利益を出している」「ソウルに住むための準備として暗号資産をしてみないか」などと持ちかけられ、同19日〜