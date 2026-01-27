【ワシントン＝阿部真司】米国務省の報道担当者は２６日夜（日本時間２７日午前）、日本で衆院選が公示されたことを受け、読売新聞の取材に「揺るぎない民主主義の同盟国である日本と引き続き協力していくことを楽しみにしている」とコメントした。選挙に関する具体的な言及は控えるとした上で、日米同盟について、「インド太平洋地域や世界の平和、安全保障、繁栄の礎であり、かつてなく強固だ」と強調した。防衛や経済、国際