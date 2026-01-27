２７日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、上野動物園で飼育されていた双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイがこの日、中国に向けて出発。２頭の中国返還により、１９７２年のカンカンとランラン“来日”以降初めて、５４年ぶりに日本で飼育されているジャイアントパンダが不在となったことを報じた。宮根誠司キャスターは「我々は子供の頃、上野動物園にパンダが来た