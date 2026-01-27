卓球男子で元日本代表監督の倉嶋洋介氏が、コーチライセンス制度の改革案を明かした。倉嶋氏は２７日に都内で会見を行い、一般社団法人「Ｔ―ＮＥＸＴ」の設立を発表した。日本卓球協会（ＪＴＴＡ）は、２０２７年４月をメドにトップの指導者を育成する「Ｓ級・Ａ級コーチライセンス」の導入を検討中。同法人はジュニアから高齢者まで、卓球を通じて日本の未来を支える人材を体系的に育成することを目的としたコーチライセンス