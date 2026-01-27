２月６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪を前に、スノーボード男子ハーフパイプで連覇を狙う平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が自身の軌跡を明かした。真冬の祭典まで約１０日となった２７日、平野の真髄に迫る公式ドキュメンタリー「ＡＹＵＭＵ」を制作したと公表。「ＡＹＵＭＵ」公式ユーチューブチャンネルを開設し、同アカウントにて本編が公開されるという。国内外の密着撮影を通じ、平野が日々自分と向き合いながら