巨人の松本剛内野手が２７日、合同自主トレが行われる宮崎入りした。日本ハムからＦＡ加入した新戦力は「すごく楽しみな反面、不安なところも結構あります。寒いのは聞いているので気持ちは熱く、飛ばしすぎないようにそこは気をつけてやりたい」と意気込みを口にした。日本ハム時代は主に沖縄キャンプに参加しており、宮崎でのキャンプは初めてとなる。「（宮崎は）どこかのフェニックス（リーグ）に行った以来なんで結構、久