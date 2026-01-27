巨人の１軍宮崎合同自主トレメンバーが２７日、続々と現地入りした。坂本勇人内野手、丸佳浩外野手ら現有戦力の主力に加え、則本昂大投手、松本剛外野手などの新加入組も宮崎空港に姿を見せた。２７日から始まる合同自主トレメンバー３７人のうち、１０人が新戦力となった。１軍合同自主トレ参加選手は以下の通り（名前の前に〇印が新戦力）。（投手）田中将、大勢、西舘、山崎、戸郷、〇竹丸、〇田和、赤星、〇山城、〇則本、