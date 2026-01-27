【北欧通貨】ノルウェークローネもドル安一服=ノルウェークローネ ドルクローネはグリーンランド問題を受けた警戒感もあって様子見となった後、先週から今週初めにかけてドル安が進み、10.10クローナばさみから昨日9.72を付けた。その後少し戻して9.75-9.81レンジ。 USDNOL9.779